Volley, per la Sir arriva l'addio più doloroso: il caloroso ringraziamento del club a Leon

Dopo la grande gioia arriva il tempo dei saluti. Probabilmente quello più doloroso. Dopo sei anni Wilfredo Leon non sarà più un giocatore della Sir Susa Vim Perugia e per lo schiacciatore si prepara l'avventura nel campionato polacco.

E' accaduto quello che si sapeva da qualche mese, ma il capitano è riuscito nell'intento desiderato, ovvero lasciare da campione d'Italia. E lo ha fatto nell'anno più difficile.

Si è partiti con la conquista della Supercoppa a Biella, che Wilfredo ha giocato malgrado l'infortunio rimediato nella lunga estate della sua nazionale, poi il lungo iter riabilitativo che lo ha costretto a stare a lungo a guardare. Infine il lento rientro, con sporadiche apparizioni in battuta per poi riassaggiare il campo.

L'aspetto da rimarcare, e vale la pena di farlo, è il seguente: la professionalità. Una volta ristabilitosi il numero 9 si è trovato costretto a fronteggiare la concorrenza di Plontytskyi, autore anche lui di una stagione strepitosa, ma invece che sbraitare si è comportato da vero capitano, non facendo mai mancare una parola buona al compagno ma soprattutto rispondendo presente alla chiamata dell'allenatore. Anche perchè senza giocatori, anzi uomini di questo calibro, i successi molto difficilmente arrivano ed è un fatto che viene trascurato troppe volte.

Alla fine il suo palmares in bianconero è il seguente: uno scudetto, tre Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane e due Mondiali per Club. Un modo per lasciare un segno indelebile nella storia di questa società.

Il ringraziamento del club

La Sir Susa Vim Perugia, tramite Facebook, saluta e ringrazia Leon in questo modo:

"Siamo ai saluti Hombre.

Sei arrivato a Perugia l’8 giugno, a sorpresa, mentre festeggiavamo il nostro primo Scudetto. Ci hai messo poco a conquistarci tutti. Ti vedevamo come un alieno, il marziano di Kazan che ha distrutto i nostri sogni a Roma 2017. Invece sin dal primo giorno abbiamo conosciuto un UOMO, un Campione, che per tante volte ha preso per mano la propria squadra, soprattutto nei momenti difficili.

Hai contributo fortemente a portare i trofei a Perugia, almeno uno a stagione, e da qualche anno ci hai preso gusto anche ad alzarli! Ti sei sempre voltato verso i tuoi compagni, da vero capitano, perché hai sempre detto “senza di loro non avrei fatto nulla!”

Caro Leo, sei arrivato con il tricolore sul petto, quello Scudetto che ci hanno strappato, che tanto abbiamo sognato e che finalmente siamo riusciti a riportare alla tua Perugia!

Caro Leo, mancherai a tutti, ma ricordati, Perugia è e sarà sempre casa tua!

Grazie di tutto Capitano!".