Volley serie A3, la Ermgroup sfida in allenamento congiunto la Sir Safety Susa Perugia

Mancano poche ore al primo allenamento congiunto dei boys di Mister Bartolini che li impegnerà domani pomeriggio alle ore 17:00 presso il Palasport di via Anconetana, insieme agli atleti di Anastasi.

Un appuntamento che verrà replicato al Pala Barton di Perugia, giovedì 1 settembre, sempre alle ore 17:00. Sicuramente una grande opportunità per i sangiustinesi, che potranno così confrontarsi con una realtà ai massimi livelli. Bartolini spingerà i suoi a vivere questa esperienza con la massima serenità, facendo tesoro di ogni singolo momento: "Arriviamo a questo primo test-match non preparati dal punto di vista tecnico, ma chiederò ai ragazzi di divertirsi e di mettere in mostra quello che sanno fare. Cercheremo di trarre delle indicazioni importanti da questa bella opportunità che ci è stata concessa. Incontrare giocatori di quel calibro è un sollievo per la Valle, riportare uno spettacolo nella nostra zona. Speriamo che le persone vengano ad assistere al palazzetto e che questi tipi di allenamento siano sempre più numerosi. Desideriamo tanto che la Valle torni a respirare la Pallavolo di alto livello, motore per le giovanili e per le società limitrofe che lavorano nelle categorie più basse".

Anche Maric, DS dei boys è entusiasta dell'imminente confronto, e alla vigilia dell'allenamento si è così espresso: "Quello di domani è un test di assoluto spessore, dove andremo ad incontrare campioni di massimo livello; ovviamente il risultato passerà in secondo piano. I tecnici proveranno sicuramente le cose che gli interessano in questo momento. Gli allenamenti congiunti che abbiamo fissato in questa fase di precampionato sono tutti di alto calibro ma ovviamente la Sir è un'altra storia. Ci faceva piacere, anche se non in condizioni ottimali, misurarci con giocatori di questo spessore. Averli qui a San Giustino è un ottimo segnale; piano piano stiamo tornando a certi livelli e spero anche di vedere una risposta da parte dei tifosi, che potranno assistere all'allenamento e divertirsi. Ancora non vedranno i colpi che sono abituati a vedere perché siamo in piena preparazione però piano piano arriveremo anche a quello."

Tutti coloro che prenderanno parte all'incontro di domani sono invitati ad indossare la mascherina e una volta entrati al Palasport di via Anconetana la parola d'ordine sarà DIVERTIMENTO PURO!