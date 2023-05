Volley A3, Sitti saluta San Giustino dopo quattro anni

Si separano le strade di Alessio Sitti e della Pallavolo San Giustino. Dopo quattro stagioni consecutive, infatti, il 27enne palleggiatore non indosserà più la casacca biancazzurra della ErmGroup. Arrivato nell’estate del 2019,

Sitti ha legato la sua presenza ad annate importanti: la prima, per quanto positiva, era stata stoppata in febbraio dal Covid-19, poi sono seguite le altre due in Serie B, concluse entrambe con l’approdo nella finale dei play-off per la promozione e in ultimo c’è stata l’esperienza nel campionato di A3. La società ringrazia Sitti per l’apporto di serietà e professionalità che ha sempre garantito e gli augura per il futuro le migliori fortune.