Volley San Giustino, parte ufficialmente la campagna abbonamenti

Si parte da oggi fino al 24 ottobre, giorno in cui è in programma l'esordio casalingo nel campionato di serie B. Nell'articoli prezzi e modalità di sottoscrizione

Mentre la squadra continua ad allenarsi sul campo in vista dei prossimi appuntamenti (domani c'è l'amichevole a Foligno contro l'Intervolley), in casa San Giustino si vara la campagnas abbonamenti. Si partirà da oggi 5 ottobre e si concluderà il giorno 24, quando è in programma il primo impegno casalingo dei tifernati.

Il comunicato sulla pagina Facebook, a firma di Elisa Capucella, illustra tutti i dettagli:

"Parte ufficialmente la campagna abbonamenti per la regular season 2021-2022 dei biancoazzurri di ErmGroup Pallavolo San Giustino. Da martedì 5 fino a domenica 24 ottobre, primo appuntamento casalingo dei boys, sarà possibile abbonarsi, recandosi al palazzetto comunale per il ritiro, dal martedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, fino ad esaurimento posti.

Sono previste due tipologie di abbonamento: la tessera tifoso sostenitore al costo di 50 euro e la tessera family al costo di 80 euro, valida per due persone. Al momento della vendita saranno controllate le date di scadenza dei green pass degli acquirenti. Referente per la vendita degli abbonamenti e dei biglietti è Tiziana Consoli. Si comunica che in caso di nuove disposizioni governative in merito alla capienza massima all'interno dei palazzetti, sarà garantito l'accesso a tutti gli abbonati. Le partite casalinghe della regular season saranno giocate di domenica alle ore 17:00. In caso di variazioni si avviserà tempestivamente attraverso tutti i nostri canali".