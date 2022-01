Volley, Grbic è il nuovo ct della Polonia ma non molla Perugia: "Orgoglioso della mia Sir Safety"

Una doppia gioia per coach Nikola Grbic, che in poche ore ha festeggiato l'ufficializzazione del suo nuovo incarico come ct della nazionale polacca di Volley e l'incredibile vittoria della sua Sir Safety Perugia sul campo del Fenerbahce (il tecnico porterà avanti il doppio incarico, restando alla guida dei bianconeri).

Un successo pesante quello in terra turca, perché consente ai 'Block Devils' di restare primi a punteggio pieno nel Gruppo E di Champions League e perché arrivato in piena emergenza. Senza Ricci, Solé e i due liberi Colaci e Piccinelli (tutti positivi al Covid), con Giannelli recuperato in extremis e con Russo infortunatosi durante il match, Leon e compagni hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e conquistato comunque i tre punti.

La soddisfazione del tecnico

“È stata un’altra grandissima prova di squadra da parte dei ragazzi - commenta nel dolce 'day after' coach Grbic -. In questo periodo stiamo perdendo pezzi strada facendo per via del covid o per infortuni, ma il resto della squadra ha fatto ancora più gruppo ed ha tirato fuori il meglio nonostante non giocavamo da 10 giorni, nonostante non abbiamo mai potuto fare 6 contro 6 in allenamento, nonostante Oleh (Plotnytskyi, ndr) abbia dovuto giocare libero e Thijs (Ter Horst, ndr) addirittura centrale. Adesso magari comincio a giocare io così completiamo l’opera (sorride Grbic, ndr)... Sono felice perché siamo riusciti a fare bottino pieno fuori casa ed a conquistare un risultato importantissimo per il proseguo del nostro cammino in Champions. Ma soprattutto è importante il messaggio di forza che abbiamo mandato. Questa squadra ha nove vite, a prescindere da chi gioca tutti danno il massimo e giochiamo con il cuore, magari non bene ma con il cuore e credendo sempre nel risultato finale”.

Proprio Plotnytskyi e Ter Horst meritano un plauso particolare essendosi dovuti destreggiare in ruoli non usuali: “Mettere un giocatore che fino al giorno prima giocava in un contesto completamente diverso, fuori ruolo, per quanto questo possa essere bravo, non è affatto semplice - spiega Grbic - perché mancano le posizioni, mancano le competenze e mancano i meccanismi. Oleh è stato bravo ad adeguarsi, a dare il suo massimo, a sacrificarsi per la squadra. Così come ha fatto Thijs che è un jolly incredibile, qualsiasi compagno manca lui va a coprire quel ruolo e lo fa alla grande. Sono stracontento ed orgoglioso dei ragazzi e dell’approccio che tutti hanno avuto in campo”.

I prossimi appuntamenti dei 'Block Devils'

Fine settimana senza match quello in arrivo per Perugia. Ma prossima settimana ricca di appuntamenti importanti per i Block Devils che mercoledì 19 gennaio saranno di scena al PalaBarton (fischio d’inizio alle ore 20:30) contro la Kioene Padova per il quarto di finale in gara unica della Coppa Italia. In palio uno dei quattro posti per la Final Four riprogrammata per il weekend del 5 e 6 marzo 2022. Gli altri tre incontri dei quarti di finale (Civitanova-Milano, Trento-Monza e Modena-Piacenza) si giocheranno domenica 16 gennaio.

Match casalingo anche domenica 23 gennaio quando verrà anticipata l’undicesima giornata di ritorno di Superlega con Perugia che ospiterà a Pian di Massiano (fischio d’inizio alle ore 18:00) la Gas Sales Bluenergy Piacenza, attuale quinta forza del campionato.

Chiuderanno il mese di gennaio altri due match: quello casalingo di Champions del 27 gennaio contro i francesi del Cannes per la quarta giornata della Pool E e quello esterno di Superlega del 30 gennaio a Milano per la sesta di ritorno di campionato.