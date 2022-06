Volley maschile, Mirandola potrebbe rinunciare alla serie A3. San Giustino spera?

Dall'Emilia arrivano indiscrezioni che potrebbero cambiare la storia di una stagione, quella scorsa, in cui è mancata soltanto la ciliegina sulla torta. Lo Stadium Mirandola, la squadra che ha conquistato sul campo la promozione in serie A3, potrebbe rinunciare a parteciparvi. La società emiliana sarebbe in difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie per affrontare un campionato assai complicato e qualora non riuscisse ad iscriversi la prima a prenderne il posto sarebbe proprio la Ermgroup San Giustino, finalista perdente della post season. Non resta che attendere ancora poche ore ed il quadro sarà completo.

I FATTI IN BREVE - Quanto sta accadendo in Emilia è documentato da La Gazzetta di Modena, secondo la quale i gialloblù starebbero decidendo se rendere effettivo da subito il salto di categoria o rimandarlo, continuando a recitare un ruolo da protagonista in B. In particolare nella mattinata odierna sarebbero avvenuti degli incontri tra la dirigenza, rappresentate dal presidente Silvestri e dal suo vice Neri, e alcuni partner cittadini. Non è dato saperne gli esiti, ma è chiaro che da essi dipenderà la decisione finale da prendere.

SI DECIDE DOMANI - Per domani - rivela l'account Facebook dei mirandolesi - è stata convocata per le 12 una conferenza stampa on line durante la quale verranno illustrati i provvedimenti del caso. E' proprio il caso di dire dunque che mai questa sconfitta potrebbe (il condizionale è d'obbligo) più indolore per i biancoazzurri.