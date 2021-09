Volley, dopo l'Europeo Giannelli si prende Perugia: "Finalmente Sir Safety, sono super carico"

Un carico di entusiasmo importante quello che Simone Giannelli si è portato dietro dall'Europeo, che ha vinto da capitano con l'Italia e di cui è stato eletto miglior giocatore. “Sono super carico - dice il palleggiatore dopo i suoi primi allenamenti con il gruppo bianconero a cui si è aggregato nelle ultime ore insieme al polacco Leon -. Avevo tantissima voglia di arrivare e di iniziare qui a Perugia. Ci aspetta una stagione bella e molto impegnativa. Siamo una squadra molto forte, ma ci sono altre squadre molto forti. La strada da casa al palazzetto? Già memorizzata!”

Il sorriso è quello delle giornate migliori: "È tutto nuovo per me, mi sto ambientando, ma mi sto già sentendo a casa, abbiamo spinto da subito in palestra ed è molto bello perché questo è ciò che ci servirà questa stagione”. Giannelli intanto ha già avuto modo di parlare fitto con il coach bianconero Nikola Grbic: “Penso che Nikola sia molto importante per la squadra e, personalmente, anche per me. Ho ancora tanto da migliorare, sono qui a Perugia per vincere, ma anche per crescere e con lui posso proseguire questo percorso, perché è stato un grandissimo palleggiatore e adesso è un grande allenatore. Cercherò di ascoltare tutti i suoi consigli, insieme condivideremo la strategia di gioco ed anche quella per proseguire nella mia crescita”.

Se giustamente durante gli Europei il pensiero era fisso sull’azzurro (“Eravamo sempre concentrati per giocare ed allenarci, non c’è stato modo di parlare di Perugia con i miei nuovi compagni”), adesso la testa è tutta sui Block Devils: “Ci aspetta una stagione bella e molto impegnativa. Siamo una squadra molto forte, ma ci sono altre squadre molto forti. Sarà un campionato difficile, duro, ogni volta che si scenderà in campo bisognerà giocare forte, rimboccarsi le maniche e farsi il mazzo perché per vincere bisogna giocare bene a pallavolo. Certamente faremo di tutto per portare a casa più partite possibili e speriamo anche qualche trofeo”.