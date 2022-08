Volley femminile A2: esordio romagnolo in campionato per la 3M Perugia

Esordio in casa di San Giovanni in Marignano (Rimini), poi tra le mura amiche contro Montecchio. La 3M Pallavolo Perugia conosce il proprio cammino nell’A2 2022/2023. La Lega ha infatti stilato il calendario delle partite della regular season. Le biancorosse esordiranno il 23 ottobre in Romagna in casa della Omag Marignano. Poi una seconda giornata in cui la 3M se la vedrà al Pellini contro Montecchio Maggiore (Vicenza). A seguire le sfide con Soverato e Messina.

Per le ragazze di coach Marangi la giornata di riposo arriverà solo alla penultima giornata, mentre la chiusura è prevista contro Talmassons. Intanto il club perugino ha comunicato la composizione dello staff della prima squadra. A coadiuvare il primo tecnico Guido Marangi ci saranno gli assistenti Sandro Severini e Augusto Barrese. Il preparatore atletico è Marco Ferraro, mentre gli scout Marco Saldi e Matteo Merli. Nello staff medico trovano posto Manuela Margaritelli, Massimiliano Santi, Claudio Cesarini (fisioterapista), Riccardo Canfora (fisioterapista) e Laura Bocciarelli (massofisioterapista).