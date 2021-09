Volley, Europeo: l'Italia del 'perugino' Giannelli batte la Serbia e vola in finale

Fa festa anche la Sir Safety Perugia per l'impresa dell'Italia, che con una straordinaria prestazione supera la Serbia per 3-1 (9-27, 25-22, 23-25, 25-18) sul parquet polacco di Katowice e stacca il pass per la finale degli Europei di Volley. A trascinare gli azzurri il capitano Giannelli, nuovo regista bianconero che alla fine festeggia la vittoria insieme agli altri 'perugini' Ricci e Piccinelli che nella finale di domani (domenica 19 settembre, ore 21 con ore 21 con diretta TV su Rai Due e DAZN) non troveranno la Polonia del loro compagno di club Leon ma la Slovenia, vittoriosa per 3-1 in rimonta sui padroni di casa (25-17, 30-32, 16-25, 35-37 i parziali).

"La Nazionale tricolore - si legge sul sito della Fipav - giocherà quindi l’undicesima finale per l’oro della sua storia a distanza di otto anni da Copenaghen 2013. In virtù del successo odierno gli azzurri hanno anche staccato il pass per i Campionati del Mondo del prossimo anno in Russia dal 26 agosto all’11 settembre. Quella di questa sera è l’ottava partita vinta nel torneo, è la seconda volta che succede nella storia azzurra dopo l’edizione del 1958. È poi la terza volta nella storia del volley italiano che la Nazionale Maschile e quella Femminile centrano la finale della rassegna continentale (2001 e 2005 i precedenti) nella stessa edizione".