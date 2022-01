Volley, buone notizie per Perugia: Fabio Ricci è negativo al coronavirus

Buone notizie per Perugia: Fabio Ricci è tornato negativo al coronavirus e potrà tornare a disposizione di coach Nikola Grbic. Il centrale della Sir Safety era risultato positivo al Covid il 3 gennaio. In casa bianconera sono ancora positivi Colaci, Piccinelli e Solè. Il regista Giannelli, invece, è tornato negativo al covid il 10 gennaio.

La nota ufficiale della società - La Sir Safety Conad Perugia, spiega la nota, "comunica che il giocatore Fabio Ricci, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 3 gennaio, è tornato negativo dopo il test eseguito in data odierna. L’atleta pertanto, dopo aver svolto le visite mediche di routine per la ripresa dell’attività, potrà unirsi ai propri compagni e tornare a disposizione di Nikola Grbic".

I prossimi appuntamenti dei 'Block Devils'

Fine settimana senza match quello in arrivo per Perugia. Ma prossima settimana ricca di appuntamenti importanti per i Block Devils che mercoledì 19 gennaio saranno di scena al PalaBarton (fischio d’inizio alle ore 20:30) contro la Kioene Padova per il quarto di finale in gara unica della Coppa Italia. In palio uno dei quattro posti per la Final Four riprogrammata per il weekend del 5 e 6 marzo 2022. Gli altri tre incontri dei quarti di finale (Civitanova-Milano, Trento-Monza e Modena-Piacenza) si giocheranno domenica 16 gennaio.

Match casalingo anche domenica 23 gennaio quando verrà anticipata l’undicesima giornata di ritorno di Superlega con Perugia che ospiterà a Pian di Massiano (fischio d’inizio alle ore 18:00) la Gas Sales Bluenergy Piacenza, attuale quinta forza del campionato.

Chiuderanno il mese di gennaio altri due match: quello casalingo di Champions del 27 gennaio contro i francesi del Cannes per la quarta giornata della Pool E e quello esterno di Superlega del 30 gennaio a Milano per la sesta di ritorno di campionato.