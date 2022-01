Volley Coppa Italia, Perugia-Padova: regole anti-Covid, probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Prima gara del 2022 al PalaBarton per la Sir Safety (mercoledì 19 gennaio, ore 20.30): l'obiettivo è il pass per la Final Four del 5 e 6 marzo a Casalecchio di Reno