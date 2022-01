Volley Coppa Italia, Perugia-Padova 3-0: la Sir Safety stacca il pass per la Final Four

Finisce con una festa bianconera la prima sfida casalinga del 2022 per la Sir Safety Perugia, che domina la sfida dei quarti di finale della Coppa Italia di Volley contro la Kioene Padova e stacca il pass per la Final Four. Un netto 3-0 (25-15, 25-23 e 25-21 i parziali) quello con cui i 'Block Devils' di coach Grbic hanno sconfitto i veneti, 'raggiungendo' così Piacenza (che sarà l'avversaria diretta in semifinale), Trento, e Milano con cui si contenderà il trofeo nel week end del 5 e 6 marzo a Casalecchio di Reno.

IL TABELLINO

Prova concreta degli uomini di Nikola Grbic che, dopo un primo set dominato 25-15, soffrono un po’ nel secondo e terzo parziale la reazione della formazione di coach Cuttini, ma restano lucidi e si affidano alla loro armi principali, il sevizio (4 ace) ed il muro (7 vincenti, 3 di un ottimo Solè). 25-22 e 25-21 i parziali che decretano la vittoria degli uomini del presidente Sirci che in semifinale troveranno Piacenza, prossimo avversario anche domenica in campionato sempre al PalaBarton.

LA CRONACA 'SET PER SET'

Mvp della sfida Wilfredo Leon che ne mette 17 con 4 ace e dei turni dai nove metri mortiferi per Padova. Doppia cifra in casa Sir anche per Rychlicki con 11 palloni a terra, 9 i sigilli di Anderson e solita prestazione tutta sostanza di Giannelli in regia e di Colaci in seconda linea. “Stasera dovevamo vincere e lo abbiamo fatto - ha detto lo stesso Rychlicki - prendendoci la qualificazione alla Final Four. Sono contento per il 3-0, anche se in alcuni momenti non siamo stato perfetti commettendo qualche errore di troppo. Però credo che alla fine abbiamo dimostrato un livello di gioco superiore”.

