Volley Champions League, Trento-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Perugia torna di scena in Champions League dove giovedì (10 febbraio, ore 19.30) farà visita a Trento in un 'derby' tutto italiano. I bianconeri, capolista a punteggio pieno dopo quattro giornate nella Pool E, andranno a caccia di quella vittoria che garantirebbe il primo posto nel girone e la qualificazione ai quarti di finale con un turno di anticipo.

La formazione gialloblù, seconda a -3, sul parquet amico della alla BLM Group Arena cercherà invece l’aggancio in classifica ai 'Block Devils' che rimetterebbe tutto in discussione in attesa dell’ultimo turno del raggruppamento.

