Volley Champions League, Perugia-Trento: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Profumo dell'Europa che conta al PalaBarton. Parte domani sera la serie di semifinale di Champions League per la Sir Simona Monini Perugia che ospita a Pian di Massiano la Trentino Itas Trento per il super derby tricolore, andata della doppia sfida che mette in palio un posto per le Super Finals. Fischio d’inizio alle ore 20:30. Giovedì 7 aprile match di ritorno alla BLM Group Arena di Trento dove si deciderà il nome della finalista.

“Dovendo giocare il match di ritorno a Trento la prossima settimana - spiega coach Nikola Grbic - , la sfida di domani in casa nostra è ancora più importante perché dobbiamo cercare di ottenere un buon risultato per andare poi a caccia della qualificazione a Trento. Credo che i ragazzi siano assolutamente consapevoli dell’importanza dell’appuntamento, sono certo che avremo un approccio buono alla gara e che saremo pronti”.

PRECEDENTI

EX DELLA PARTITA

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

PROBABILI FORMAZIONI