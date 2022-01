Volley Champions League, Perugia aspetta Cannes: "Ci aspetta una partita molto importante"

Prepara la quarta giornata di Champions League la Sir Sicoma Monini Perugia.

Dopo il rinvio del match di Superlega con Piacenza, fine settimana di lavoro per gli uomini di Nikola Grbic attesi nuovamente dal palcoscenico continentale con la sfida casalinga di giovedì sera al PalaBarton contro l’As Cannes Dragons.

Al comando della Pool E a punteggio pieno dopo le prime tre giornate, i Block Devils cercano altri tre punti che sarebbero importantissimi in chiave qualificazione ai quarti di finale contro i campioni di Francia profondamente rinnovati rispetto alla sfida d’andata in terra francese con il recupero dall’infortunio del regista brasiliano Gelinski ed i nuovi acquisti del mercato invernale operati dalla società transalpina che ha tesserato il regista serbo Batak (ex Ravenna), l’opposto colombiano Jimenez (proveniente dal campionato coreano, 50 punti totali nelle ultime due gare di campionato) ed il martello bulgaro Penchev (proveniente dalla PlusLiga polacca). Nuovo sarà anche il tecnico seduto in panchina dove si è insediato il serbo Nikola Matijasevic. Cambiamenti che hanno giovato ai “Dragoni”, reduci da due successi consecutivi nella Ligue A che hanno consentito al Cannes di abbandonare l’ultimo posto in classifica.

“Ci aspetta una partita molto importante per fare un altro passo verso la qualificazione ai quarti di finale della Champions League”, spiega il centrale bianconero Fabio Ricci. “Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi. Il Cannes è molto diverso dalla squadra affrontata nella gara d’andata, sono in un buon momento nel campionato francese e dovremo stare concentrati e giocare la nostra miglior pallavolo per conquistare i tre punti”.

I Block Devils, dopo il lavoro tecnico di oggi pomeriggio, svolgeranno una doppia seduta fisica e tecnica domani. Mercoledì sera e giovedì mattina in programma le ultime rifiniture pregara.