Volley Champions League, Fenerbahce-Perugia 0-3: Sir Safety più forte dell'emergenza Covid

Cuore caldo e testa fredda. Decimata dal Covid e in piena emergenza (senza i due liberi Colaci e Piccinelli, Ricci, Solé e con Giannelli recuperato in extremis) la Sir Safety Perugia ha centrato una piccola grande impresa in Turchia, superando a domicilio il Fenerbahce (0-3) e vincendo così la terza partita nel Gruppo E della Champions League di Volley che li vede primi a punteggio pieno (già battuti in precedenza Trento in casa e poi i francesi del Cannes in trasferta).

Un successo pesante ottenuto in una gara combattuta e sofferta, che ha visto però i bianconeri di coach Grbic conservare la lucidità nei momenti topici dei primi due set, vinti entrambi ai vantaggi (26-24 e 27-25). Stesso copione nel terzo parziale, con una lotta serrata che alla fine ha visto Perugia spuntarla in 'volata' (25-22).

