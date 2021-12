Volley Champions League, Cannes-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Non ci sarà Rychlicki, in isolamento fiduciario dopo la positività al Covid, ma questo non scalfisce le ambizioni della Sir Safety Perugia che dopo la vittoria contro Monza in Superlega mercoledì (15 dicembre, ore 19.30 farà visita ai francesi di Cannes (si gioca al 'Palais des Victoires') nella seconda giornata della Pool E di Champions League della Champions League di Volley.

“Veniamo da due partite, contro Piacenza e contro Monza, che erano difficili, ci hanno portato 6 punti e non era semplice - dice alla vigilia Massimo Colaci -. Due partite che, a parte qualche piccolo momento di difficoltà, abbiamo anche gestito abbastanza bene. Siamo soddisfatti anche per questo, per il gioco espresso nei vari fondamentali e per il fatto che il nostro livello di gioco si sta alzando sempre di più, cosa fondamentale. Adesso abbiamo un’altra settimana complicata come tutte in questo periodo".

E il primo appuntamento è proprio quello europeo, con la Sir Safety che vuole dare continuità al successo conquistato contro Trento nella prima giornata: "Quella di Champions a Cannes è una trasferta lunga e la partita sarà difficile, perché di fronte ci sarà un'avversaria che non conosciamo bene a parte qualche individualità e perché la pressione, come al solito, sarà su di noi mentre loro, davanti al proprio pubblico, giocheranno liberi e ci terranno a far bene. Poi domenica - ricorda il libero bianconero - ci sarà lo scontro con la Lube Civitanova che è sempre una delle partite più attese dell’anno”.

