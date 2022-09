Sir Safety Susa, doppio allenamento e poi prove di partita con Santa Croce

È tempo di un nuovo test sul campo per la Sir Safety Susa Perugia. Dopo il doppio allenamento di ieri, oggi pomeriggio i Block Devils sosterranno un allenamento tecnico al PalaBarton e domani, sempre nell’impianto di Pian di Massiano, svilupperanno alcuni aspetti del gioco di squadra con la Kemas Lamipel Santa Croce.

Si è arricchito di un effettivo il gruppo a disposizione di coach Anastasi. Direttamente dalla Slovenia, dove era impegnato nei campionati mondiali, è sbarcato infatti ieri sera a Perugia l’opposto cubano Jesus Herrera. Il mancino caraibico già oggi sarà a disposizione dello staff tecnico bianconero e porta ad otto i Block Devils della prima squadra presenti al PalaBarton.

Domani pomeriggio dunque (inizio intorno alle ore 17 ed ingresso libero con la società bianconera che consiglia, per chi voglia assistere sugli spalti, l’uso della mascherina) test amichevole con Santa Croce, formazione tra le più accreditate della serie A2 guidata in panchina da coach Mastrangelo (uno spezzone di stagione anche sulla panchina della Sir Volley a Bastia in serie B1) e con diversi elementi, come ad esempio il regista Acquarone, l’opposto Motzo ed il centrale Compagnoni, di qualità e prospettiva.

Restando alle faccende di casa Sir, coach Anastasi sta lavorando, per quello che riguarda il gioco di squadra (e con tutte le difficoltà del caso visto l’esiguo numero di atleti presenti), in particolare su correlazioni e movimenti in fase break con un occhio di riguardo al muro ed alla difesa. E probabilmente, al netto di una condizione ancora “work in progress” e di un amalgama ancora da ricercare, saranno proprio quelli gli aspetti del gioco sui quali il tecnico bianconero vorrà vedere qualche passo avanti e miglioramento rispetto agli allenamenti congiunti della settimana passata.

Sempre con il preziosissimo aiuto di Natale Monopoli, ancora aggregato ai Block Devils per questa settimana, domani per il test amichevole saranno a disposizione gli opposti Rychlicki ed Herrera, i centrali Solè e Mengozzi, gli schiacciatori Leon e Cardenas ed i liberi Colaci e Piccinelli.