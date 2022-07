Volley, Sir Safety Susa Perugia: via alla campagna abbonamenti, ecco i prezzi

Prende il via la campagna abbonamenti della Sir Safety Susa Perugia. Da mercoledì 20 luglio a partire dalle ore 12:00 con l’inizio della prelazione per i vecchi abbonati della stagione 2019-2020, sarà infatti possibile acquistare l’abbonamento stagionale per tutti gli incontri casalinghi dei Block Devils della stagione agonistica 2022-2023.



Ecco gli abbonamenti e i prezzi



Abbonamento Total

L’abbonamento Total dà diritto a tutte le partite casalinghe stagionali della Sir Safety Susa Perugia di SuperLega compresi i playoff, i quarti di finale di Coppa Italia e tutta la Champions League compresi i playoff. Per un massimo di ventisei gare.

Punti vendita degli abbonamenti. Gli abbonamenti stagionali saranno in vendita online direttamente dal sito www.vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv)

Prelazione vecchi abbonati stagione 2019-2020. Da mercoledì 20 luglio dalle ore 12:00 fino alla mezzanotte di domenica 31 luglio i vecchi abbonati della stagione 2019-2020 godranno della prelazione per acquistare il loro abbonamento inserendo il codice transazione dell’abbonamento relativo alla stagione 2019/2020, in modo da poter riconfermare settore e posto in loro possesso in quella stagione.

Prelazione vecchi abbonati stagione 2021-2022. Da lunedì 1 agosto dalle ore 12:00 fino alla mezzanotte di mercoledì 3 agosto i vecchi abbonati della stagione 2021-2022 godranno della prelazione per acquistare il loro abbonamento inserendo il codice accesso dell’abbonamento relativo alla stagione 2021/2022. In questa fase non sarà possibile riconfermare il posto della stagione 2021/2022, ma viene garantito il diritto all’acquisto prima dell’apertura della vendita libera.

Vendita libera. A partire da giovedì 4 agosto alle ore 12:00 sarà aperta la vendita libera.

Possessori dei voucher. In ogni fase della campagna abbonamenti resta sempre attiva la possibilità per i possessori dei voucher, qualora non ne abbiano ancora usufruito, di utilizzarlo per l’acquisto degli abbonamenti ricordando che il suo utilizzo può essere fatto solo se l’acquisto viene fatto online su www.vivaticket.it.

Prezzi degli abbonamenti Total stagione 2022-2023. Di seguito tutti i prezzi delle tessere stagionali suddivise in base al settore del PalaBarton ed all’eventuale riduzione. Il prezzo è comprensivo di costi di prevendita, non dei costi di commissioni:



TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 900,00

Ridotto (4-14 anni): € 720,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 700,00

Ridotto (4-14 anni): 560,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 600,00

Ridotto (4-14 anni): € 480,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 550,00

Ridotto (4-14 anni): € 440,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 320,00

Ridotto (4-14 anni): € 256,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 300,00

Ridotto (4-14 anni): € 240,00

CURVA SAN MARCO

Intero: € 300,00

Ridotto (4-14 anni): € 240,00



Solo acquistando online attraverso il sito internet societario, grazie alla collaborazione della Vivaticket, è attivo il servizio di acquisto dell’abbonamento tramite PayPal con possibilità di pagamento della tessera in tre rate.

La Curva Block Devils è esclusa dalla campagna abbonamenti in quanto riservata alla tifoseria organizzata dei Sirmaniaci.

L’abbonamento prevede il posto numerato e riservato.

L’abbonato dà diritto ad un posto solo ed esclusivamente nel settore acquistato.

La società comunicherà nel mese di settembre tutte le modalità per il ritiro della tessera acquistata.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti, la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.



Prezzi dei biglietti stagione 2022-2023. Di seguito tutti i prezzi dei singoli biglietti suddivisi in base al settore del PalaBarton ed all’eventuale riduzione. Il prezzo è quello finale, comprensivo di costi prevendita e commissioni:



TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (4-14 anni): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (4-14 anni): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (4-14 anni): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (4-14 anni): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (4-14 anni): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (4-14 anni): € 12,00

CURVA SAN MARCO

Intero: € 22,00

Ridotto (4-14 anni): € 12,00

CURVA BLOCK DEVILS

Intero: € 22,00

Ridotto (4-14 anni): € 12,00