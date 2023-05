Volley A3, San Giustino conferma lo schiacciature Cappelletti

Tassello fondamentale nella costruzione della nuova ErmGroup San Giustino che affronterà la seconda esperienza nel campionato di Serie A3 Credem Banca.

È la conferma in biancazzurro dello schiacciatore Niccolò Cappelletti, autore di una stagione senza dubbio positiva; il 27enne attaccante perugino, alto un metro e 96 centimetri, è stato uno fra gli artefici della salvezza conquistata in largo anticipo dalla squadra del duo Bartolini-Monaldi, in corsa fino all’ultimo anche per un posto nei playoff. Oltre che da posto 4, Cappelletti ha spesso alzato la voce anche in battuta e a muro. Questi i suoi numeri nella prima annata con la ErmGroup: in campo per 96 set nelle 26 partite giocate; 346 punti messi a segno su 624 attacchi, pari al 45,5% di positività; 704 ricezioni e 43 ace, che lo pongono all’ottavo posto della classifica generale relativa ai punti realizzati in battuta.

"Sono molto contento di essere rimasto a San Giustino – ha dichiarato lo stesso Cappelletti – dopo un campionato che per me è stato di grande crescita a livello sia sportivo che personale, quindi una soddisfazione sotto tutti gli aspetti. Ho in particolare apprezzato la solerzia con la quale la società mi ha cercato per propormi il rinnovo, dimostrando il proprio interesse nei miei confronti: vuol dire che ho lavorato e anche seminato bene”. Con un particolare importante: l’intenzione è quella di allestire un organico ancor più competitivo. “Sì, in effetti si sta alzando l’asticella degli obiettivi, per cui vi sono le condizioni ideali: ho sposato lo scorso anno il progetto di San Giustino e ora si continua con la voglia di recitare un ruolo da protagonisti".