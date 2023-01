Volley A3, Hristoskov della Erm Group: "Cresciamo di partita in partita"

Subito tre punti all'esordio nel 2023 e una classifica che sorride eccome. Periodo felice per la Erm Group San Giustino che milita nel girone Bianco della serie A3. E a confermare questo momento magico è Petar Hristoskov, opposto blugaro alla sua prima esperienza italiana. "“Mi piace il fatto che questo girone sia così imprevedibile e competitivo. Ogni punto è fondamentale per la classifica. Il livello della serie A3 italiana costituisce, per me, un passo eccellente per la mia crescita individuale di atleta professionista" ha detto.

Al momento in classifica la squadra sosta al sesto posto: "play off? Possiamo centrali. Stiamo crescendo di partita in partita e continuiamo a raggiungere sempre un nuovo livello di pallavolo. È bello essere riusciti a lavorare di squadra fin dall’inizio ed è molto importante essere uniti nei momenti difficili sul campo" ha continuato.

Il gruppo sta lavorando sodo in vista del match di domenica prossima, quando ancora al palasport di via Anconetana sarà di scena la Vigilar Fano, tornata al comando della classifica del girone Bianco (stessi punti dell’Abba Pineto, ma con una vittoria in più), in una sfida che prenderà il via nell’insolito orario delle 19.