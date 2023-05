Volley A3, Bartolini confermato alla guida della Erm Group San Giustino

Fondamentale operazione della ErmGroup Pallavolo San Giustino nella programmazione della stagione agonistica 2023/2024, si tratta della conferma in panchina di Marco Bartolini.

Per il 49enne tecnico di Città di Castello è la terza stagione consecutiva in biancazzurro dopo la finale dei play-off raggiunta nel maggio del 2022 e il nono posto finale alla prima esperienza nel campionato di Serie A3 Credem Banca, non dimenticando la salvezza conquistata con un mese abbondante di anticipo e il sogno play-off cullato fino all’ultima giornata.

"Sono davvero soddisfatto per la fiducia che mi è stata rinnovata – ha dichiarato Bartolini – nonostante il rammarico per la mancata qualificazione ai play-off. Siamo arrivati a fine campionato con le pile un po’ scariche, cosa che ci può anche stare (lo si nota nelle squadre tuttora in corsa, che magari si ritrovano senza pedine importanti nella fase cruciale) e inoltre lamentavamo un paio di assenze importanti".

ErmGroup già al lavoro a tempo di record, stavolta? "Stiamo cercando di capire in che modo impostare la squadra per l’annata che verrà. Abbiamo bisogno soprattutto di atleti professionisti per giungere in fondo nelle migliori condizioni. Il vantaggio è dato dal fatto che c’è già un budget, condizione fondamentale per partire in anticipo come stiamo facendo. Di questo, debbo dare atto alla società e alla sua straordinaria organizzazione: possiamo progettare sapendo che ripartiamo fin dall’inizio di maggio: non è poco, specie di questi tempi".