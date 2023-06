Volley, Sir Safety Susa Perugia: si avvia alla conclusione la stagione del settore giovanile bianconero

Con la fine della Junior League si è chiuso il trittico di finali nazionali che hanno visto protagoniste le formazioni giovanili della Sir Safety Susa Perugia.

I più grandi, appunto la Junior League formazione under 20, hanno chiuso all’ottavo posto la kermesse nazionale, in precedenza le selezioni under 19 ed under 17, entrambe campioni regionali di categoria, si sono fatte onore nelle finali nazionali chiudendo al secondo posto il girone di qualificazione e mancando per un soffio l’ingresso nelle migliori sedici d’Italia.

Il racconto delle tre finali nazionali è affidato al tecnico di tutte e tre le squadre, Carmine Fontana.

“L’annata per l’under 19 e per l’under 17 è stata molto positiva e sono molto felice per i ragazzi. Nella fase regionale entrambe le squadre hanno vinto tutte le partite, l’under 17 senza perdere mai neanche un set, e si sono imposte nella finale regionale contro avversari di buon livello come Città di Castello in under 19 e School Volley in under 17. Poi nelle finali nazionali sia con l’under 19 che con l’under 17 abbiamo vinto due gare su tre, l’under 19 anche contro un settore giovanile storicamente importante come Cuneo, perdendo lo scontro contro la formazione migliore di noi nel ranking presente nel girone, Padova in under 19 e Monza in under 17. Purtroppo nei gironi di qualificazione nazionali ogni anno ci toccano sempre formazioni più forti di noi e che sono il top a livello di settore giovanile in Italia. È uno scoglio duro da superare, un gap che ancora dobbiamo colmare. Anche quest’anno ce la siamo giocata, alla fine hanno vinto le squadre migliori e comunque confrontarsi con le migliori selezioni giovanili italiane resta un momento di crescita importante per i ragazzi. E resta anche un’esperienza, sia con l’under 17 che con l’under 19, molto positiva, i ragazzi sono stati molto bene insieme, abbiamo passato giornate assolutamente piacevoli.

In Junior League lo scorso fine settimana abbiamo affrontato avversari di alto livello. La nostra selezione è formata da vari gruppi, Guerrini è arrivato praticamente il giorno di inizio della competizione e questo si è visto perché ci è mancata un po’ di organizzazione di squadra. Ci siamo giocati un piazzamento migliore nelle ultime due gare con Modena e Cisterna, le abbiamo perse perché entrambe le avversarie hanno giocato meglio di noi. Questo è lo sport ed il risultato va accettato. Anche la Junior League è stata ad ogni modo per i ragazzi un’esperienza importante, ci siamo trovati a competere con squadre dall’alto alto livello di gioco e con settori giovanili molto importanti e devo dire che la mia squadra ha comunque sempre giocato la sua pallavolo.

Rimane in generale una stagione a livello di settore giovanile con molte note positive. Prendere parte agli eventi nazionali ti dà l’esatta indicazione di dove ti trovi e soprattutto ti lascia input importanti per progettare e programmare l’immediato lavoro futuro”.

Queste le formazioni bianconere protagoniste ai campionati nazionali.

Junior League: Mattia Cesarini, Luca Palazzetti, Riccardo Antecini, Filippo Andreini, Vittorio Broccatelli, Michele Modugno, Alessandro Brilli, Alberto Montini, Pietro Volpi, Francesco Brozzi, Alessandro Mogini, Francesco Guerrini, Lorenzo Pace. All. Carmine Fontana.

Under 19: Palazzetti Luca, Andreini Filippo, Falorni Tommaso, Broccatelli Vittorio, Mogini Alessandro, Dionigi Filippo, Vagnetti Luca, Fossa Filippo, Antecini Riccardo, Grbic Matja, Modugno Michele, Fiori Riccardo, Montini Alberto, Severini Michele, Martucci Matteo, Cesarini Mattia. All. Fontana Carmine.

Under 17: Falorni Tommaso, Vagnetti Mattia, Dionigi Filippo, Grbic Matja, Meattelli Giorgio, Severini Michele, Fossa Filippo, Fiori Riccardo, Vagnetti Luca, Salucci Tommaso, Conversini Gabriele, Sforna Leonardo. All. Fontana Carmine.

Manca ancora un evento per chiudere la stagione del settore giovanile bianconero. La formazione S3 del Volley Giovanile Sir Perugia, campione regionale, sarà infatti di scena a Corigliano Calabro dal 13 al 15 giugno per le finali nazionali di categoria.

Questa la rosa: Ambrogi Andrea, Bistarelli Alessandro, Lorenzetti Federico, Martinelli Francesco, Mencaglia Gabriele, Menetti Iacopo, Mezzetti Matteo, Ottaviani Alessandro. All. Moscioni Andrea.