Megafox Vallefoglia - Bartoccini Fortinfissi Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

La prestazione contro la terza della classe Scandicci, seppur non negativa a livello di squadra, non ha portato punti. L'occasione del riscatto tuttavia è dietro l'angolo: la Bartoccini Fortinfissi Fortinfissi Perugia è attesa al delicatissimo scontro salvezza contro la Megafox Ondulati del Savio Vallefoglia, formazione marchigiana che lotta per obbiettivi simili a quelli delle magliette nere, chiamate a dare una risposta importante in questa trasferta ad Urbino. Le marchigiane, seppur sconfitte a Firenze, sono riuscite a mettere davvero paura alla squadra di Bellano essendo state sconfitte soltanto al quinto set e ora stazionano ad un solo punto dalle ragazze di Luca Cristofani. Un piccolo campanello d'allarme da non sottovalutare, dato che le avversarie non sono certo in stato di disarmo tutt'altro.

Si gioca domemica alle 17 e la presentazione è affidata al capitano Helena Havelkova: "Sarà molto importante come giocheremo noi e come ci saremo preparate, alle volte porre l’attenzione sull’avversario crea solo distrazioni quindi è molto meglio mettere tutte le attenzioni sul nostro gioco poi quel che succede succede. Ovviamente abbiamo preparato la partita sul gioco del nostro avversario ma non è tutto il lavoro che si fa durante la settimana, come dicevo la maggior parte della concentrazione è su di noi, Vallefoglia poi è una squadra con cui abbiamo fatto molti allenamenti congiunti quindi ci conosciamo molto bene a vicenda, sarà sicuramente una bella partita, noi stiamo crescendo giornata dopo giornata come del resto era prevedibile poiché siamo una squadra che rispetto la scorsa stagione è cambiata molto ma che comunque sta migliorando sempre più, mi spiace che la scorsa domenica non siano riuscite a strappare qualche set, abbiamo giocato una bella pallavolo e forse meritavamo qualcosa in più".

LE NOTE E LE PROBABILI FORMAZIONI

Tra Vallefoglia e Perugia sarà la prima sfida in assoluto.

Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani



Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: Berasi, Bjelica, Mancini, Jack-Kisal, Newcombe, Kosheleva. Libero: Cecchetto.

Allenatore: Bonafede



Arbitri: Andrea Puecher, Massimo Florian



Dove seguire la partita

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 21 novembre 2021 alle ore 17.00 e sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv