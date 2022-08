Volley serie B, una bandiera continuerà a sventolare nella Rossi Ascensori

E' un 2004, ma ha già lo spirito del veterano. Così la Rossi Ascensori Foligno pensa di non farsi scappare quella che può definirsi un'autentica bandiera: Nicolò Mancini, che ha sempre militato nella societò presieduta da Piumi, vestirà il biancoazzurro anche nella prossima stagione.

Professione schiacciatore e 187 cm di altezza, Nicolò è molto cresciuto nei vari fondamentali, sia attacco che difesa, e si è guadagnato questa seconda possibilità. In più il farsi voler bene dall'ambiente ha fatto propendere ancor di più per questa soluzione.

Queste le sue parole all'ufficio stampa biancoazzurro: "Sono molto felice di continuare a giocare per questa società, ringrazio l’allenatore Grezio per avermi dato questa grande opportunità di far vedere quanto valgo davvero, sono pronto a migliorare, a mettermi alla prova e ad imparare sempre di più dagli anni precedenti, sono felice inoltre dell’obiettivo ambizioso della società quest’anno e sono fiero di farne parte e di crescere ancora e imparare insieme ai miei nuovi compagni".