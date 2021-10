Ultimo test per la Lucky Wind Trevi prima dell'inizio del campionato

Ultimo allenamento congiunto giocato in trasferta dalla, prima dell’inizio del campionato, contro Castelbellino giocata nella serata di venerdì. Mister Sperandio schiera in partenza Giordano in palleggio, capitan Capezzali opposto, Tiberi e Borelli centrali, Castellucci e Patasce sulle ali e Lillacci libero. Dopo, Trevi ha messo in campo carattere lottando su ogni scambio.

Continua il percorso di crescita delle ragazze under 18 come dimostra la buona prestazione di Rachele Pioli autrice di 11 punti. Ora una settimana per affinare schemi di gioco e sabato alle ore 18:00 al PalaGalinella salirà Isernia per la prima di campionato. Questo il tabellino completo:

CASTELBELLINO- TREVI VOLLEY 3-1 (25-21; 25-12; 21-25; 28-26)

TREVI VOLLEY: Giordano 3; Capezzali 11; Castellucci 14; Patasce 4; Borelli 2; Tiberi 5; Pioli 11; Radi

2; Pizzi 6; Bosi; Ndulue; Lillacci L1; Coresi L2. All. Gian Paolo Sperandio. 2° All. Albino Bosi

CASTELBELLINO: Sonia Galazzo; Leonor Polezzi; Giulia Cardoni; Alessia Pomili; Sofia Spadoni;

Marta Pizzichini; Isabella Rossi; Adelaide Soleti; Sara Gotti;, Sara Zannini L1; Sofia Valoppi L2. All.

Luca Secchi. 2° All. Reindorf Randy Nortey