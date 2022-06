La Lucky Wind Trevi conferma Martina Tiberi e si rafforza con Laura Canuti

La Lucky Wind Trevi comunica l’accordo raggiunto con la centrale Laura Canuti. Originaria di Ancona, classe 2001, nonostante la sua giovanissima età, ha già dimostrato di essere una realtà nella pallavolo di serie B1, vestendo le maglie del Termoforgia Castelbellino nel 2019-2020 e della Pieralisi Jesi dal 2020 al 2022. Le ottime fast, solidità a muro ed in difesa e le battute insidiose sono state le caratteristiche che hanno colpito i dirigenti trevani.

Queste sono state le prime impressioni: “Trevi fin da subito come proposta mi ha interessato, anche sentendo altre giocatrici che mi hanno parlato molto bene dell'ambiente che si respira e, quindi, essendo per me la prima esperienza fuori casa, è una cosa fondamentale. Poi ho anche parlato con il nuovo allenatore e, mi è piaciuto il suo approccio agli allenamenti, quindi è stato sicuramente uno stimolo in più. Infine parlando con la società mi è sembrata una società seria con buoni obiettivi e quindi sono contenta di questa scelta”.

La formazione umbra, poi, ha fatto sapere che anche per la stagione 2022- 2023, la centrale Martina Tiberi farà parte del roster e sarà a disposizione di mister Gianluca Ricci. Si tratta di una delle colonne portanti della società, non ha bisogno di presentazioni. Ragazza che nel corso degli anni, per lei questo sarà il 5° anno a Trevi, si è fatta volere bene dalla società, staff e tifosi per la sua serietà, professionalità ed attaccamento alla maglia. Il suo attaccamento alla maglia lo ha dimostrato, qualora ce ne fosse stato bisogno, anche nell’ultima stagione, quando, anche con un ginocchio malconcio, ha voluto dare il suo contributo alla squadra fino all’ultima partita.

La sua felicità di indossare ancora la maglia di Trevi, la si evince anche dalle sue parole che ha rilasciato dopo l’ufficialità della sua permanenza: “Un altro anno a Trevi! Che dire? Sono molto felice di continuare questa collaborazione, ormai tutti conoscono il mio amore per questa società , una società che sa di casa. Inoltre, oltre all'aspetto umano, è una società che si pone sempre obiettivi importanti e che sposa progetti ambiziosi. Spero che la mia esperienza e la mia passione possano dare un importante supporto alla squadra per la nuova stagione”.