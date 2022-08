La Lucky Wind Trevi completa la rosa 2022-2023 con l’esperta schiacciatrice Lucrezia Formenti

Mentre si avvicina sempre di più l’inizio dell’attività sportiva, la Lucky Wind Trevi completa la rosa con la schiacciatrice Lucrezia Formenti. Classe 1996 e con un passato recente anche in serie A2, la bergamasca va ad infoltire il reparto di posto due, chiudendo di fatto il mercato della formazione umbra.

Contattata telefonicamente dalla stessa società, ecco le sue prime dichiarazioni: “Sono molto felice di arrivare a Trevi per affrontare questa nuova avventura. Ho da subito sentito da parte della società disponibilità e soprattutto fiducia. In questa stagione tornerò a ricoprire il ruolo di schiacciatrice e sono pronta a mettermi in gioco e a dare il massimo”.

Cresciuta pallavolisticamente alla Foppapedretti Bergamo, da giovanissima fa la spola tra serie B1 e Serie B2 prima di passare, ventenne, in serie A2 alla Entu Olbia. Dopo due stagioni a Soverato, sempre in serie A2, il passaggio alla Picco Lecco e successivamente alla Timenet Empoli. Nella stagione passata ha difeso i colori piemontesi dell’Alba Volley in Serie B2. “L’Umbria è una terra in cui non ho mai giocato e sono contenta perché sicuramente nel poco tempo libero che avrò a disposizione potrò scoprirla un poco alla volta” continua Lucrezia.

Un ulteriore rinforzo per permettere a mister Ricci di avere a disposizione un roster di tutto rispetto per competere in un campionato difficile come quello di Serie B1. Ha infine aggiunto: “Gli obiettivi societari e personali sono sicuramente molto ambiziosi, abbiamo voglia di toglierci diverse soddisfazioni. Non vedo l’ora di arrivare in palestra con le ragazze e lo staff e cercare di formare un bella alchimia, cosa fondamentale per affrontare una buona stagione. Con l’occasione mi permetto di invitare tutti i nostri tifosi al palazzetto per sostenerci. Mi raccomando, non mancate. Forza Trevi!".