Trevi Volley e Trevi Benessere: il binomio si conferma vincente

A Trevi “sport” come concezione di benessere fisico e non solo. Ritorna, dopo la versione ridotta del 2021, il consueto appuntamento con il “Week-end della salute”, in concomitanza con l’inizio delle attività sportive e dell’anno scolastico. Tra le molte attività previste per questo fine settimana dedicato alla salute, anche la pallavolo avrà il suo spazio. Sarà il quarto anno in cui la Trevi Volley farà parte di Trevi Benessere. Oggi, sabato 17 settembre, le ragazze della Lucky Wind saranno in Piazza Garibaldi, dalle ore 10, per promuovere l’attività pallavolistica sul territorio, cercando di far conoscere e crescere un movimento che negli ultimi tempi, grazie anche ai successi delle Nazionali, sta prendendo sempre più corpo anche nei giovani e giovanissimi. La manifestazione, la prima in Umbria dedicata alla salute e al benessere psicofisico, si protrarrà fino a domenica 18.