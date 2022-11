Volley B maschile, esame a Castelfranco per l'Edottorossi Foligno

Nell'ultimo turno la Rossi Ascensori Foligno ha dato un calcio ad un'inizio poco fortunato di campionato andando ad imporsi nettamente su Civita Castellana (3-0 il risultato finale) e ora cerca un po' di continuità per riportarsi nelle zone nobili della classifica. L'occasione è la trasferta di Castelfranco di Sotto (Pisa) dove ci sarà da affrontare Imballplast Volley Arno1967, staccata di tre lunghezze proprio dagli uomini di Fabrizio Grezio.

Non ci sono favoriti in una partita del genere, che andrà affrontata con il piglio giusto: i toscani possono vantare su giocatori importanti quali l'opposto Del Prato, il centrale Testagrossa e il posto 4 Nicotra, che fanno dell'esperienza e della versatilità le armi migliori.

Si gioca sabato alle ore 17:30 ed il match potrà essere visibile in diretta fb sulla pagina Arno Volley 1967. E, come detto, sarà il primo snodo davvero cruciale del campionato dei Falchetti.

Il centrale Lorenzo Merli, all'ufficio stampa dei biancoazzurri, inquadra così la partita: "Come tutte le partite che affronteremo in campionato, quella che ci aspetta sabato è una trasferta molto ostica. Hanno giocatori come Nicotra, Del prato e Testagrossa che sono in grado di fare la differenza. Loro hanno bisogno di fare punti, mentre noi dobbiamo continuare sulla strada intrapresa sabato dopo la vittoria contro Civita. Sicuramente sarà una bella partita, come successe l'anno scorso che ci trovavamo sotto di due set e alla fine siamo stati in grado di rimontare. Ci faremo trovare pronti per cercare di portare a casa punti preziosi".