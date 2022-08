Volley B maschile, gli Italchimici ingaggiano Nicolas Toselli

Prosegue l'opera di completamento del roster da parte degli Italchimici di Foligno che continuano ad inserire elementi di grande qualità. Dopo il super colpo Conti ne arriva non uno di minore importanza sul piano tecnico: il prossimo anno giocherà nella squadra del presidente Alberto Stefanecchia e di mister Marco Restani Nicolas Toselli (1994), che va dunque a completare il reparto dei martelli, sempre importante nell'economia del gioco di una squadra.

Una storia tutta particolare quella del giocatore italo argentino, che nel 2018/19 ha già militato in Italia nella Messaggerie Catania prima che alcuni problemi burocratici all'atto di acquisire la cittadinanza italiana non lo costringessero ad emigrare in Islanda, dove ha disputato il campionato di massima serie e la finale della coppa nazionale. Una volta risolte queste beghe rieccolo nel nostro Paese, nuovamente a Foligno dove ritroverà Restano con cui aveva già avuto una precedente esperienza tra l'altro sempre nella città della Quintana.

Queste le parole del ds Diego Musco rese ai canali social: "Siamo contenti che Nicolas abbia scelto la nostra società per tornare a giocare in Italia si tratta di un giocatore di grande qualità che va a completare la batteria degli schiacciatori".