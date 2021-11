Volley Superlega, è una Sir Safety Perugia 'grandi numeri' quella che aspetta Milano

Non c'è tempo per cullarsi sugli allori in casa Perugia. E dopo il convincente successo su Trento, 'vendetta' del ko di Supercoppa, la Sir Safety Perugia ha già in testa la prossima sfida contro Milano (ancora tra le mura amiche del PalaBarton, sabato 12 novembre alle ore 20.30) valida per la sesta giornata di Superlega.

'Resettare' è la parola d’ordine nello spogliatoio bianconero, perché il campionato italiano presenta difficoltà elevate e non ammette pause. Resta naturalmente, al di là dei tre punti conquistati, la soddisfazione per l’ottima prova della squadra che sta piano piano traducendo in gioco la enorme mole di lavoro che ogni giorno viene svolta al palazzetto. La strada intrapresa dai 'Block Devils', come detto spesso anche dai diretti interessati, è quella giusta ed è necessario proseguire a testa bassa.

E dunque, mentre la Superlega stasera mette in campo due anticipi dell’undicesimo turno di andata con Ravenna che ospita Trento e la capolista Monza che affronta tra le mura amiche Civitanova, il focus va alla sesta di campionato in programma tra sabato e domenica con Perugia attesa dall'insidioso match con Milano e altri due big match in programma: Civitanova-Modena e Trento-Monza (nella finale di Supercoppa ha vinto l'Itas).

Restando alle cose di Pian di Massiano, l’aver intrapreso la strada giusta è al momento suffragato dai numeri di questo inizio di Superlega con i perugini di coach Grbic, unici al momento imbattuti, che primeggiano in diverse classifiche di rendimento come nell’efficacia offensiva (54,7%) e nei muri vincenti (2,86 per set), mentre sono secondi solo a Padova negli ace (1,86 per set).

A livello individuale la grande prestazione di domenica ha fatto balzare Leon in vetta alla speciale classifica del numero di ace per set (0,79) mentre Giannelli, in relazione ai set disputati, si conferma il regista più “prolifico” della Superlega (1,21 di media per ogni parziale). Il dato di maggior spicco ad oggi è però quello riguardante lo schiacciatore americano Matt Anderson, unico attaccante di palla alta del campionato (tra quelli con più di 10 colpi) ancora con lo 0 nella casella dei muri subiti e con solo 2 errori su 74 attacchi complessivi.

Carrellata di numeri che ovviamente, dopo poche giornate, lascia il tempo che trova, ma che testimonia la bontà delle prestazioni di Perugia. Una Perugia che però guarda avanti, guarda a sabato, guarda a Milano. Per cercare, con il sostegno del pubblico amico, la quinta vittoria stagionale.