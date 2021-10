Superlega, buona la prima per la Sir Safety Perugia: 3-0 a Cisterna e tifosi in festa al PalaBarton

"Siamo ancora un cantiere, ma vogliamo partire forte". Così aveva parlato coach Nikola Grbic alla vigilia del debutto in Superlega e la Sir Safety Conad Perugia non ha deluso il suo timoniere. In un PalaBarton dalla capienza ancora limitata per l'emergenza coronavirus (da domani entrerà in vigore il decreto-legge con cui il governo consentirà in zona bianca di aumentarla dal 35% fino al 60%), i bianconeri hanno infatti travolto Latina con un perentorio 3-0 (25-22, 25-18, 25-23 i parziali).

