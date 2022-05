Finisce la ricorsa della Sir, lo scudetto va a Civitanova

La rincorsa della Sir Safety finisce all'Eurosuole di Civitanova. Tre set a zero in gara 4 della finale scudetto lasciano poco spazio alla recriminazione. I bianconeri di Perugia perdono la finale per il tricolore con gli storici rivali della Lube e devono rinviare nuovamente l'appuntamento con lo scudetto.

Partita a senso unico quella di Civitanova con la Sir che ha sprecato troppe occasioni per aggiudicarsi i parziali. Nel finale di terzo set, i cucinieri dilagano e al primo match point portano a casa il titolo, ancora una volta.