Superlega, la Sir Safety a 'riposo' ma punta già Taranto. E scatta la prevendita per la 'rivincita' con Trento

Smaltita la delusione per l'epilogo della Supercoppa, che ha visto la Sir Safety Perugia andare ko in semifinale contro Trento (trionfatrice poi in finale su Monza che aveva battuto invece CIvitanova), è tempo di rituffarsi nella Superlega per la squadra di Nikola Grbic. Due i giorni di riposo concessi dal coach ai bianconeri, che si sono ritrovati nella mattina di oggi (martedì 26 ottobre) al PalaBarton per iniziare una nuova settimana di allenamenti. Settimana in cui i Block Devils portanno sfruttare il turno di riposo che il calendario ha previsto per loro in questa giornata, per farli poi tornare in campo mercoledì 3 novembre a Taranto nel match valido per il quarto turno di campionato.

Saranno dunque giorni importanti per il gruppo bianconero, che nella Final Four di Supercoppa ha dimostrato di essere un cantiere ancora in costruzione. Grbic e il suo staff faranno sicuramente tesoro della sconfitta maturata in semifinale (“È stata una bella lezione per noi”, le parole proprio del tecnico a caldo sabato sera al termine del match) ed imposteranno questi giorni di lavoro proprio per andare a migliorare le problematiche emerse a Civitanova Marche.

C'è necessità di trovare ancora i corretti automatismi, il discorso è molto ampio e tocca diversi aspetti e diverse zone del campo perché riguarda il collegamento tra giocatori a muro e tra muro e difesa, il timing e la distanza da rete tra alzata ed attacco, le zone di competenza tra i ricettori, la giusta spartizione delle zone di copertura. Sono aspetti che, presi singolarmente, possono essere anche definiti “banali”, ma che poi, quando il livello è quello altissimo proposto da Trento, finiscono per fare la differenza tra conquistare un punto e non farlo. E sono tutte situazioni che necessitano di lavoro, di conoscenza (magari anche solo con uno sguardo), di amalgama, tutte situazioni che solo l’allenamento quotidiano può sistemare.

PERUGIA-TRENTO, VIA ALLA PREVENDITA PER LA SFIDA DI DOMENICA 7 NOVEMBRE

Sono poi venute in superficie alcune problematiche più strettamente suffragate dai numeri, anche se poi in parte dipendenti da quanto detto sopra. Il tabellino finale ha evidenziato difficoltà di Perugia a muro: 3 dei 4 vincenti sono arrivati nel terzo set, ma a parte i punti diretti è stato in generale il fondamentale a soffrire di più, naturalmente anche per merito degli attaccanti trentini. La linea di ricezione, tranne un passaggio a vuoto in parte del secondo set, ha retto tutto sommato bene, il servizio ha svolto un buon lavoro tenendo una ricezione forte come quella Itas al 15% di perfetta così come la squadra ha saputo contenere il numero degli errori diretti. L’attacco invece, e si intende il gioco d’attacco in generale, ha faticato a trovare soluzioni soprattutto nei contrattacchi con muro e difesa avversari schierati.

Queste alcune possibili letture di una Supercoppa che si è chiusa anzitempo per i Block Devils. Una Supercoppa che adesso va lasciata subito alle spalle mettendo la testa nello scatolone perché, e anche queste sono le parole di Grbic, “abbiamo lavoro da fare, in allenamento lo stiamo facendo bene, dobbiamo cominciare a farlo anche in partita”.

