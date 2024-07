Superlega, alle porte il volley mercato: giovedì 18 la Sir conoscerà il suo cammino

Arriva luglio ed arriva dunque una nuova stagione per il volley italiano e per la Sir Susa Vim Perugia. Il primo anno della stagione 2024-2025 come di consueto sarà il Volley Mercato, la tre giorni organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A, in programma da martedì 16 a giovedì 18 luglio al Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio alle porte di Bologna dove dirigenti e staff dei club di Serie A si ritroveranno per corsi d’aggiornamento, tavoli di confronto e approfondimenti di vario genere e dove naturalmente sarà presente anche la società bianconera capitanata dal presidente Sirci.

Nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 luglio sarà poi possibile procedere al tesseramento degli atleti con l’Ufficio Tesseramenti FIPAV che si trasferirà per l’occasione a Bologna. Lì il direttore sportivo Goran Vujevic ed il direttore generale Benedetto Rizzuto provvederanno al tesseramento formale dei Block Devils con termine ultimo per la Superlega fissato per le ore 17.00 di mercoledì 17 luglio.

La conclusione della tre giorni, giovedì 18 luglio a partire dalle ore 14:30, coinciderà con il main event del Volley Mercato, la “Presentazione Stagione e Calendari 2024/25”, la vera apertura del sipario dell’80° Campionato Serie A Credem Banca. Tra ospiti, artisti e premiazioni saranno svelate le giornate del calendario e tutte le date degli eventi della prossima stagione e si conoscerà dunque il cammino stagione dei campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia.