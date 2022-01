Volley Superlega, Perugia-Taranto in anticipo e con diretta tv in chiaro: la data e dove vederla

Con il proprio turno di riposo da rispettare nel giorno dell'Epifania, quando è in programma la terza giornata di ritorno della Superlega, la Sir Safety Perugia capolista (reduce dal ko al tie-breal sul campo di Trento) tornerà in campo nel turno successivo in casa contro la Gioiella Prisma Taranto.

E mentre il coach bianconero Grbic è alle prese con le recenti positività del regista Giannelli e del centrale Ricci, la Lega Volley ha deciso di anticipare la partita: "La Gioiella Prisma Taranto Volley - si legge in un comunicato del club pugliese - rende noto che, come da comunicazione della Lega Pallavolo Serie A, la gara contro la Sir Safety Conad Perugia - valevole per la 17esima giornata di campionato - è stata anticipata a sabato 8 gennaio 2022, con prima battuta alle ore 18.00. Il match, che si disputerà al Pala Barton di Perugia, sarà trasmesso in diretta su Rai Sport".