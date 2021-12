Superlega, Leon imprendibile a Civitanova: "Brava Perugia, è una vittoria pesante"

Una prestazione 'monstre' quella sfoderata da Wilfredo Leon a Civitanova dove la Sir Safety Perugia, nonostante l'emergenza (per la positività al Covid di Rychlicki, Anderson e Mengozzi), trascinata dal suo asso è andata a vincere 3-1 allungando in vetta (ora a +6 sui marchigiani) laureandosi campione d'inverno.

“Siamo molto contenti - dice il cubano naturalizzato polacco -. Siamo venuti a Civitanova, senza tre compagni per le vicende che conosciamo, per fare la nostra partita. È andata molto bene, prendiamo tre punti importanti su un campo che sappiamo essere molto difficile e questa è una vittoria che dà grande fiducia alla squadra. La nostra battuta non è andata come al solito, ma siamo stati bravi a non perdere la concentrazione per questo ed a dare il massimo negli altri fondamentali”.

Grazie ai 27 punti e al il 75% sotto rete l'imprendibile Leon è stato eletto come il migliore in campo (Mvp). Doppia cifra per un sontuoso Solè (16 punti con 4 muri ed il 75% in primo tempo) e Plotnytskyi (14 palloni a terra), ma molto bene tutti gli effettivi di Grbic con Russo che propizia tanti break con i suoi turni al servizio, Giannelli che gestisce bene le sue bocche da fuoco, Ter Horst che porta il suo mattoncino alla causa e Colaci che è l’assoluto padrone della seconda linea bianconera.