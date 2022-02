Volley Superlega, Vibo Valentia-Perugia: le probabili formazioni e dove vedere in diretta la partita

Ancora Superlega per la Sir Safety Conad Perugia.

Partono nella mattinata di oggi i Block Devils alla volta di Vibo Valentia per affrontare domani i padroni di casa della Tonno Callipo Calabria per la decima di ritorno e terz’ultima di campionato.

“Quella di domani a Vibo è una partita importante per noi perché, portandola a casa, metteremmo un bel mattone sul primo posto. Ma sappiamo che sarà una partita difficile contro una squadra che ha ritrovato il suo bomber e che è affamata di punti importanti per la corsa alla salvezza ed anche per l’ingresso nei playoff. Noi in questo periodo stiamo giocando tanto, ci stiamo allenando poco e dobbiamo fare i conti con qualche acciacco. Domani dovremo approcciare bene la partita perché loro avranno sicuramente il coltello tra i denti”.

È Dragan Travica a spiegare perfettamente temi e difficoltà della partita del PalaMaiata. Una partita dove i bianconeri vanno a caccia di una vittoria che avrebbe grande valore in termini di classifica e che sarebbe anche un ottimo viatico in vista della Final Four di Coppa Italia in programma il prossimo fine settimana a Bologna.

Ma ci penseranno da martedì i Block Devils, adesso l’attenzione di tutti è sul match con i calabresi, formazione che, di fronte ai propri tifosi, cerca dal canto suo punti pesanti per la corsa alla salvezza ed anche all’ottavo posto che vorrebbe dire playoff.

