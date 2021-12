Volley Superlega, è di nuovo big match Trento-Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Prima ufficiale del 2022 in arrivo per la Sir Safety Conad Perugia.

Oggi ultimi allenamenti del 2021 al PalaBarton per i Block Devils che partiranno nel pomeriggio del primo dell’anno alla volta di Trento per affrontare domenica 2 gennaio la formazione di casa dell’Itas Trentino per la quinta giornata di ritorno di Superlega inizialmente programmata per il 16 gennaio ed anticipata appunto al 2 gennaio.

Terza contro prima e big match di giornata alla BLM Group Arena trentina con fischio d’inizio alle ore 18:00.

È il centrale bianconero Fabio Ricci a presentare la sfida: “Abbiamo chiuso nel migliore dei modi il 2021 ed ora iniziamo il 2022 subito con un big match fuori casa contro un grande avversario come Trento. È un momento della stagione complicato per tante questioni ben note, bisogna cercare di restare compatti e di concentrarsi sul campo e sulle gare da giocare. Trento è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, completa e fortissima in ogni reparto e con un sistema di gioco particolare che le dà grande stabilità in ricezione. Siamo pronti a giocarcela ed intenzionati a proseguire nel percorso di crescita intrapreso”.

PRECEDENTI

EX DELLA PARTITA

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

LE PROBABILI FORMAZIONI