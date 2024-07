Superlega, scatta domani per la Sir il volleymercato

Scatta domani martedì 16 luglio al Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio, alle porte di Bologna, la tre giorni del Volley Mercato organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A e primo atto ufficiale della stagione 2024-2025 della pallavolo italiana e della Sir Susa Vim Perugia.

Il tradizionale incontro che apre l’anno sportivo del volley maschile vedrà naturalmente presente la delegazione perugina “capitanata” dal presidente Gino Sirci. Ad accompagnare il numero uno bianconero ci saranno il direttore sportivo Goran Vujevic ed il direttore generale Benedetto Rizzuto che provvederanno al tesseramento formale dei giocatori (chiusura per la Superlega fissata mercoledì 17 alle ore 17:00) e parteciperanno ai diversi incontri in programma tra i quali il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea di Lega.

Sarà presente a Bologna anche l’ufficio comunicazione bianconero che parteciperà al Media Day, l’incontro tradizionalmente dedicato agli uffici stampa delle squadre di Superlega e Serie A2 ed A3.

Giovedì pomeriggio a partire dalle ore 14:30 la “Presentazione Stagione e Calendari 2024/25”, il main event della tre giorni che, tra ospiti, artisti e premiazioni, darà ufficialmente il via all’80° Campionato Serie A Credem Banca con la possibilità di seguire il calendario giornata per giornata sui canali social ufficiali della Sir Susa Vim Perugia per conoscere il cammino stagionale dei Block Devils.



DOMANI I SORTEGGI DI CHAMPIONS LEAGUE



Si svolgeranno invece domani in Lussemburgo nella sede della Cev i sorteggi della fase a gironi dell’edizione 2024-2025 della Champions League, competizione che vedrà in lizza, dopo un anno di assenza, anche la Sir Susa Vim Perugia, una delle cinque teste di serie della manifestazione.

Diciotto le squadre già iscritte al tabellone principale con le ultime due che usciranno dalle quattro fasi eliminatorie che si terranno a settembre ed ottobre. Verranno dunque composte le cinque Pool della fase a gironi, ogni Pool sarà formata da quattro squadre provenienti da una delle quattro urne nelle quali sono divise le partecipanti in base alle fasce.

Di seguito la composizione delle quattro urne.

Urna 1: Sir Susa Vim Perugia (ITA), Vero Volley Monza (ITA), Jastrz?bski W?giel (POL), Aluron CMC Warta Zawiercie (POL), Berlin Recycling Volleys (GER)

Urna 2: Allianz Milano (ITA), Projekt Warszawa (POL), Helios Grizzlys Giesen (GER), SVG Lüneburg (GER), Halkbank Ankara (TUR)

Urna 3: Fenerbahçe Medicana Istanbul (TUR), Knack Roeselare (BEL), Greenyard Maaseik (BEL), Saint-Nazaire VB Atlantique (FRA), Chaumont VB 52 (FRA)

Urna 4: Levski Sofia (BUL), Jihostroj ?eské Bud?jovice (CZE), ACH Volley Ljubljana (SLO), Vincitrice CL 3° turno, Vincitrice CL 3° turno.