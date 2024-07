Superlega, la Sir saluta Flavio: è stato ufficializzato da Trento

Già dallo scorso 10 maggio era chiaro che la sua avventura alla Sir Susa Vim Perugia sarebbe finita e nella giornata odierna è arrivata l'ufficialità di quello che sarà la sua futura destinazione.

L'Itas Trentino ha annunciato l'ingaggio di Flavio Gualberto, che dunque lascia i Block Devils dopo due stagioni. Il club campione d'Europa lo ha scelto per completare il roster e chiudere il mercato.

Il centrale dunque, dopo due anni in cui si è vinto praticamente tutto ciò che era possibile (2 Mondiali per Club, 2 Supercoppe di Lega, 1 Coppa Italia ma soprattutto l'ultimo tricolore), sceglie di approdare ad una squadra che a detta di molti sarà la principale antagonista di bianconeri sia in Italia che in Europa.

Le cifre messe insieme in questo triennio (esperienza di Vibo Valentia compresa) stanno chiaramente dalla sua parte: 712 sono i punti messi a segno, con 174 muri, 18 ace ed il 63,7% in attacco. Nell'ultima VNL è risultato il terzo miglior interprete a muro della competizione con 33 punti, sette in più del futuro compagno di reparto Kozamernik.

Le sue prime parole in gialloblù

Queste le impressioni del centrale appena approdato alla corte di coach Soli: "Al termine dell’ultima stagione pensavo di tornare a giocare in Brasile, ma quando mi ha chiamato Trento ho rivisto volentieri il mio piano. Non ci ho pensato due volte; ho firmato il contratto e difenderò i colori di un Club dalla grande tradizione e che ha saputo essere nel tempo sempre competitivo. Giocare ed allenarmi ad alto livello è sempre stato uno dei miei obiettivi più importanti e qui lo potrò fare con continuità. La nostra squadra ripartirà da una base importante perché, di fatto, cambierà solo un elemento del sestetto titolare e quindi sin dal via sarà in grado di produrre un grande volume di gioco. Proverò ad offrire ulteriore valore, mettendo in campo il massimo di me in ogni occasione".