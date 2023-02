Superlega, Sir Safety Susa Perugia - Top Volley Cisterna: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Nona di ritorno di Superlega per la Sir Safety Susa Perugia che ospita domani pomeriggio tra le mura amiche del PalaBarton nell’anticipo domenicale la Top Volley Cisterna con fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 15:30.

Dopo la bella affermazione in trasferta di domenica scorsa a Trento, torna davanti al proprio pubblico la formazione del presidente Sirci che cerca la ventesima vittoria consecutiva in Superlega e la trentatreesima contando tutte le competizioni. Anastasi ed il suo staff, anche in previsione della Final Four di Coppa Italia in programma nel prossimo fine settimana a Roma, faranno attente valutazioni in merito ai sette da mandare in campo inizialmente per garantire il giusto riposo ed il giusto ritmo gara a tutti i componenti della rosa. Probabile una nuova rotazione di uomini al fischio d’inizio con Mengozzi, Piccinelli e Cardenas che potrebbero trovare spazio se non al via comunque a gara iniziata. Un 6+1 iniziale puramente ipotetico potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Mengozzi e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Piccinelli libero.

Cisterna dal canto suo si presenta a Perugia reduce da quattro sconfitte consecutive che hanno fatto uscire i pontini dalla zona playoff. I ragazzi di coach Soli arrivano pertanto al PalaBarton a caccia di punti dopo proprio in chiave post season. Dovrebbero essere della partita inizialmente capitan Baranowicz in cabina di regia, il croato Dirlic (“capocannoniere” della Superlega con 368 punti) in diagonale, l’australiano Zingel e Rossi al centro della rete, l’altro croato Sedlacek ed il tedesco ex della partita Kaliberda martelli di posto quattro con Catania a guidare le operazioni in seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani le porte del PalaBarton apriranno alle ore 14:00 circa per permettere un migliore ingresso alla partita. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La biglietteria del palazzetto sarà invece aperta a partire dalle ore 13:15 circa.

PRECEDENTI

Ventiquattro i precedenti tra le due società con ventitre successi di Perugia ed una vittoria di Cisterna. L’ultimo confronto diretto al PalaBarton lo scorso 29 dicembre per i quarti di Coppa Italia con vittoria di Perugia in tre set (25-18, 25-18, 25-23).

EX DELLA PARTITA

Un ex in campo domani. È lo schiacciatore tedesco di Cisterna Denys Kaliberda, a Perugia nella stagione 2015-2016. Un ex anche in panchina, su quella pontina c’è Fabio Soli, da giocatore in maglia Sir in serie B1 nella stagione 2008-2009.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Cisterna sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 15:30 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Carmine Fontana.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del PalaBarton, racconterà live domani alle ore 15:30 Perugia-Cisterna sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Cisterna sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì nuovo appuntamento con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30. Ospiti in studio di Federica Monarchi e Marco Cruciani per la Sir Safety Susa Perugia saranno i due bianconeri campioni del mondo in carica sia con la nazionale che con il club Simone Giannelli e Roberto Russo.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Flavio-Mengozzi, Plotnytskyi-Semeniuk, Piccinelli libero. All. Anastasi.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz-Dirlic, Rossi-Zingel, Sedlacek-Kaliberda, Catania libero. All. Soli.

Arbitri: Mauro Goitre - Serena Salvati