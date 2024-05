Superlega, la Sir punta su un cavallo di ritorno per il ruolo di vice Colaci

Il ruolo di secondo libero era ancora vacante dopo la partenza di Alessandro Toscani e la Sir Susa Vim Perugia ha pensato di colmarlo affidandosi ad un cavallo di ritorno.

Vestirà nuovamente la maglia bianconera, dopo una stagione vissuta in prestito da protagonista, Alessandro Piccinelli, che svolgerà le mansioni di vice Colaci.

"Sono davvero contento di tornare in una squadra ed in una società dove sono stato sempre accolto molto bene - afferma Piccinelli- Torno con un bagaglio di esperienza più grande e con delle consapevolezze in più dopo un anno da titolare trascorso a Cisterna. Torno sempre pronto ed a disposizione della squadra e torno per continuare il mio percorso di crescita aggiungendo un mattoncino in più come ho sempre cercato di fare stagione dopo stagione".

Facce vecchie e nuove quelle che si prospettano alla sua vista quando rimetterà piede al PalaBarton: "È vero, ritrovo molti miei compagni delle passate stagioni e ne sono felice. Al tempo stesso non vedo l’ora di cominciare a lavorare con il nuovo staff tecnico. Ho avuto modo di parlare con Lorenzetti e gli altri membri dello staff, le mie impressioni sono state davvero positive, aspetto con ansia di iniziare in palestra".

La grande attesa è per il nuovo impatto con la tifoseria bianconera: "Un “rumore” che è sempre meglio avere dalla propria parte piuttosto che da avversario. Sono molto felice di poter rivivere un palazzetto dove si respira una atmosfera magica".