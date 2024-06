Superlega, la Sir ancora protagonista alla VNL

Settimana di impegni internazionali per cinque Block Devils con le rispettive selezioni nazionali.

Sono volati in Canada ad Ottawa via Brasile gli azzurri Simone Giannelli e Roberto Russo per un nuovo impegno con la maglia della nazionale italiana. Dopo la prima week disputata in Brasile, da domani al via la seconda settimana di VNL che vedrà l’Italia in campo nella Pool 4 affrontare Francia, Stati Uniti, Cuba e Olanda. Primi in classifica dopo la prima settimana di gare con 11 punti (4 vittorie nelle prime 4 partite), sono a caccia di punti per la qualificazione olimpica i ragazzi di coach Fefè De Giorgi. Il vantaggio di punti nel ranking è al momento rassicurante con l’Italia (seconda assoluta) che vanta 361,86 punti con la Serbia (attuale undicesima) che ad oggi sarebbe la prima delle escluse dai Giochi di Parigi a quota 238,51. La speranza e l’auspicio sono che la truppa azzurra riesca a staccare il pass per le Olimpiadi direttamente in Canada.

Canada dove c’è anche l’Argentina del neo acquisto bianconero Agustin Loser. Anche per l’Albiceleste (attuale nona in classifica con 6 punti, 2 vittorie e 2 sconfitte, dopo la prima week) c’è la ricerca di un posto per Parigi. Nel ranking l’Argentina è ottava, la terza di quelle al momento non qualificate per le Olimpiadi, con 308,13 punti. Il riferimento è sempre la Serbia a quota 238,51. Loser e compagni in Canada affronteranno Stati Uniti, Canada, proprio la Serbia e Francia.

Chi invece il biglietto per Parigi ce l’ha già in tasca sono la Polonia di Kamil Semeniuk ed il Giappone del nuovo acquisto di Perugia Yuki Ishikawa (al suo esordio nella competizione) entrambi di scena da domani con le rispettive selezioni nazionali a Fukuoka nel Paese del Sol Levante per la seconda settimana di gare della Pool 3. Polonia quinta in classifica con 9 punti frutto di 3 vittorie ed 1 sconfitta, Giappone sesto a quota 8 punti anch’esso con 3 vittorie ed 1 sconfitta dopo la prima week. I campioni d’Europa in carica se la vedranno con Bulgaria, Turchia e Brasile, i nipponici affronteranno Iran, Germania e Slovenia mentre venerdì 7 giugno è in programma il “derby” a tinte bianconere Semeniuk-Ishikawa.