Superlega, Sir ancora protagonista alla VNL. Italia alle olimpiadi anche grazie a Giannelli e Russo

Chiusa la seconda week di Vnl per i cinque Block Devils impegnati con le rispettive selezioni nazionali.

Tornano da Ottawa con ottimi risultati e con il pass olimpico gli azzurri Simone Giannelli e Roberto Russo. Dopo il poker della prima settimana in Brasile, dal Canada arrivano altre tre vittorie per l’Italia di coach De Giorgi contro Stati Uniti, Cuba e Olanda. Gli azzurri mantengono la vetta della classifica di Vnl con 21 punti e 7 vittorie, sono ad un passo dalla qualificazione per la Final Eight della competizione e, soprattutto, chiudono il discorso per la qualificazione olimpica. Ad una sola week dal termine il grande vantaggio di punti nel ranking (118,66 punti su Cuba, ad oggi la prima delle escluse) certifica l’ingresso dell’Italia tra le dodici protagoniste di Parigi2024.

Sempre in Canada chiude con due vittorie e due sconfitte la seconda week di Vnl l’Argentina del neo acquisto bianconero Agustin Loser. La nazionale Albiceleste (attuale nona in classifica con 12 punti, 4 vittorie e 4 sconfitte) è a buon punto nella corsa olimpica. Nel ranking l’Argentina è ottava, terza tra quelle al momento non qualificate per le Olimpiadi, con 302,36 punti. Il riferimento è Cuba, come detto l’attuale prima delle escluse, a quota 250,64. La terza ed ultima week di Vnl sarà decisiva per chiudere il discorso e volare in Francia per i Giochi a Cinque Cerchi.

Con il biglietto per Parigi già in tasca la Polonia di Kamil Semeniuk ed il Giappone del nuovo acquisto di Perugia Yuki Ishikawa hanno chiuso la seconda week di scena a Fukuoka nel Paese del Sol Levante entrambe con tre vittorie ed una sconfitta. I polacchi campioni d’Europa in carica si presentano all’ultima week con il terzo posto in classifica (18 punti con 6 vittorie e 2 sconfitte), i nipponici sono al momento quinti in classifica (16 punti con 6 vittorie e 2 sconfitte). In Giappone è andato anche in scena il “derby” a tinte bianconere Semeniuk-Ishikawa con vittoria della Polonia 3-0.

Dal 18 giugno terza ed ultima week di Vnl, quella che deciderà le ultime qualificate ai Giochi Olimpici e decreterà le squadre ammesse alla Final Eight di Lodz (dal 27 al 30 giugno con la Polonia, in quanto Paese ospitante, già certa di un posto nelle fantastiche otto). Italia, Argentina e Polonia tutte insieme nel concentramento di Lubiana in Slovenia, il Giappone di scena a Manila nelle Filippine.

ULTIMA FINALE NAZIONALE PER I GIOVANI BLOCK DEVILS, S3 DI SCENA A CAORLE

Ultima “fatica” stagionale per il settore giovanile della Sir Susa Vim Perugia, griffato ITS Umbria Academy, main sponsor di tutto il settore.

È da ieri a Caorle in provincia di Venezia per il Trofeo Nazionale Under 12 di VolleyS3 3vs3 la Volley Giovanile Sir Perugia di coach Andrea Moscioni campione regionale di categoria. 21 le formazioni maschili presenti e stamattina esordio nella competizione eccellente per i piccolissimi Block Devils che nel primo girone di qualificazione hanno superato con il punteggio di 2-0 (parziali di 15-11, 15-10) i calabresi della Luck Volley Reggio Calabria e con il punteggio di 2-1 (parziali di 9-15, 15-11, 15-9) i siciliani della Roomy Giunic Sport chiudendo il primo girone al comando ed al sesto posto assoluto nel ranking provvisorio. Oggi pomeriggio le gare del secondo girone di qualificazione che determineranno il ranking per i piazzamenti. Alle ore 16:00 la gara contro gli abruzzesi della Pallavolo Chieti, alle ore 18:00 il match contro i sardi della GS Aquila.

La manifestazione, organizzata dal settore Promozione della Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Comitato Regionale Fipav Veneto, vivrà la fase di qualificazione al Palaexpomar, impianto polifunzionale nel quale verranno allestiti i campi, mentre la finale è in programma all’aperto, davanti al Santuario della Madonna dell’Angelo, la cosiddetta chiesa di Caorle, che si affaccia sull’Adriatico e che farà da sfondo a questo evento.

Questa la rosa della Volley Giovanile Sir Perugia VolleyS3 3vs3 impegnata alle finali nazionali:

Mezzetti Matteo, Giambagli Davide, Fioroni Giacomo, Bistarelli Alessandro, Ciprini Giulio, Sabatino Alfonso. All. Moscioni.