Superlega, la Sir protagonista anche nella terza week di VNL

Una nuova settimana di impegni internazionali per tre Block Devils con le rispettive selezioni nazionali. Al via da domani la terza week di Vnl, ultima di qualificazione per la Final Eight e per le Olimpiadi.

Dopo la qualificazione matematica a Parigi2024 ottenuta la scorsa settimana, turno di riposo per gli azzurri Simone Giannelli e Roberto Russo. La nazionale italiana è in campo nella Pool di Lubiana in Slovenia con il commissario tecnico Fefè De Giorgi che ha operato un abbondante turnover nei quattordici convocati consentendo dunque anche ai due alfieri bianconeri di tirare un po’ il fiato in vista dell’Olimpiade e di una eventuale qualificazione alla Final Eight di Vnl in programma a Lodz in Polonia dal 27 al 30 giugno prossimi. Qualificazione che in questo caso è davvero vicinissima per l’Italia che affronta Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia e che è al comando della classifica dopo le prime due week con 7 vittorie, 21 punti e 9 di vantaggio sull’Argentina attuale prima esclusa dalla Final Eight. Argentina che, con il neo acquisto bianconero Agustin Loser in campo, è pure lei di scena a Lubiana. Situazione differente per l’Albiceleste che gioca in primis per un posto a Parigi2024. Manca poco alla formazione sudamericana, al momento la terza delle qualificate per ranking, per ottenere il pass olimpico. Il vantaggio da gestire nell’ultima week su Cuba e Serbia è di oltre 50 punti, un paio di risultati positivi da ottenere contro Slovenia, Turchia, Bulgaria e Polonia metterebbero in cassaforte il biglietto aereo per la Francia. Restando invece alla Vnl, l’Argentina è al momento nona in classifica con 12 punti, 4 vittorie e 4 sconfitte e fa la corsa su Cuba e Canada per entrare nelle migliori otto della competizione.

A Lubiana ci sarà come anticipato anche la Polonia di Kamil Semeniuk. Polonia che ha già in mano da tempo il pass olimpico ed anche quello per la Final Eight in quanto Paese ospitante. Ciò nonostante i campioni d’Europa in carica vengono da due buone week e nell’ultima vogliono chiudere al meglio e magari migliorare contro Italia, Argentina, Serbia e Cuba il secondo posto attuale in classifica alle spalle proprio degli azzurri.

Terza week dall’altra parte del mondo a Bangkok in Thailandia invece per il Giappone del nuovo schiacciatore di Perugia Yuki Ishikawa. Qualificazione a Parigi anche in questo caso già acquisita per i nipponici che stazionano al quinto posto in Vnl con 16 punti, 6 vittorie e 2 sconfitte. Il pass per la Final Eight è vicino, i match contro Canada, Olanda, Francia e Stati Uniti decideranno in tal senso.