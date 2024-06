Superlega, la Sir prepara la grande festa e monta già l'attesa

Mancano ancora due settimane, ma la tifoseria bianconera, almeno per la stragrande maggioranza, ha già cerchiato in rosso la data in cui non si può assolutamente mancare.

Quella del 22 di giugno sarà di certo una serata senza precedenti per i supporters della Sir Susa Vim Perugia, reduce dalla stagione migliore della propria storia con i quattro titoli conquistati, ultimo dei quali lo scudetto, atteso dopo sei anni. E questi risultati difficilmente ripetibili non potevano che meritare una festa speciale.

L'appuntamento è appunto tra quattordici giorni esatti a Piazzale Umbria Jazz, dove sarà allestito un grande palco dove si esibiranno gli ospiti previsti; ci sarà anche un'area di ristorazione visto che la durata non sarà breve e chi vorrà potrà consumare il cibo che verrà messo a disposizione.

Rispetto a sei anni fa, quando i Block Devils fecero il triplete (scudetto, Coppa Italia e Supercoppa di Lega) questa volta la festa sarà unica. Quell'anno il club organizzò tre serate diverse, una per trofeo vinto, nella fattispecie Spello, San Fortunato Della Collina e Rivotorto di Assisi.

Il programma

Si inizia alle ore 19 alle ore 19:00 con ingresso libero e con trattamento speciale per gli abbonati bianconeri. Nel Piazzale Umbria Jazz verrà dunque allestito un grande palco dove andrà in scena lo spettacolo che si protrarrà per tutta la serata con tanta musica, con l’esibizione dei gruppi musicali “Principi di Galles” e “Diana Cover Band” che faranno ballare tutti con il loro ritmo e la loro energia, soprattutto con il super ospite della serata Fabio Rovazzi, grande cantante e grande artista a 360° pronto ad incendiare i presenti con la sua musica e ad intrattenere ed esaltare la platea con la sua unica empatia insieme al presidente Sirci ed a coach Lorenzetti.