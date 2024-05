Superlega, la Sir continuerà a contare sulla professionalità di Davide Candellaro

L'indizio era già presente questa mattina e poco prima dell'ora di pranzo si è tramutato in realtà. Davide Candellaro continuerà, almeno per un'altra stagione, ad indossare la maglia della Sir Susa Vim Perugia.

La società del presidente Gino Sirci non si è voluto privare di un giocatore che, pur non avendo avuto molto spazio in un reparto che contava elementi come Russo, Flavio e Solè, ha colpito per la sua professionalità e serietà, tenendo alto il livello negli allenamenti e dunque contribuendo ai successi della squadra.

In particolare il centrale di Padova ha potuto riconquistare, a quasi 35 anni di età, quello scudetto assente dalla sua bacheca personale dal 2017, quando era stata la Lube Civitanova a trionfare.

Le prime impressioni dopo il rinnovo

"Il rapporto con Seba, Roby e Flavio? La cosa importante - spiega il centrale - è stata quella di dare un ruolo ad ognuno, è importante mettere ordine, sapere dove ti trovi e cosa devi fare. Con gli altri ragazzi abbiamo giocato insieme e contro in passato, ci conoscevamo già e siamo persone intelligenti che riescono a capire il contesto in cui si trovano. Tutto questo ha fatto sì che si instaurasse tra di noi un ottimo rapporto. La stagione ha dimostrato che il reparto dei centrali era proprio forte, se in campo non andava bene uno ne entrava un altro altrettanto bravo. Tenere il livello sempre molto alto in allenamento ha fatto sì che poi in partita si partisse da un punto di partenza molto alto, credo che questa cosa abbia aiutato e sia stata una delle note positive della stagione".

Si guarda già avanti malgrado il poker realizzato: "La stagione perfetta? La perfezione non esiste, ma certamente siamo riusciti a portare a termine tutti gli obiettivi della squadra. È chiaro che poi ognuno ha i suoi obiettivi personali, ma i trofei conquistati penso valorizzino il lavoro che abbiamo fatto in questa stagione. Lo scudetto è l’ultimo in ordine di tempo ed è importante, ma sono importanti tutti i trofei considerando che il livello si sta alzando sempre di più e molto velocemente. Questo vuol dire che abbiamo fatto le cose fatte bene ed aggiornandoci alla pallavolo perché la pallavolo cambia e non ti aspetta".

Quello del rinnovo è un fatto assai naturale: "Mi trovo tanto bene che resterò qui un altro anno! Mi sono trovato davvero bene a Perugia, a me piace lavorare in ambienti in cui riesci ad esprimere idee nuove, a mettere in pratica quello che pensi e dove hai intorno persone ed uno staff che ti permettono questo. Lavorare con Angelo (Lorenzetti, ndr) ed i ragazzi per me è tanta roba, ho sempre espresso il desiderio di farlo e sono ben contento di restare un altro anno".