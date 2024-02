Superlega, dopo aver sbancato Padova Sir attesa al big match contro Trento

Lunedì di riposo e recupero per la Sir Susa Vim Perugia.

Rientrati in tarda serata da Padova, i Block Devils usufruiscono di 24 ore di libertà, appuntamento per tutti domattina al PalaBarton per dare il via alla preparazione in vista della penultima di regular season con la super sfida a Pian di Massiano con la capolista Trento.

Il capitolo Padova si chiude invece con le parole dei protagonisti.

“Era una partita per noi importante, sapevamo che non sarebbe stata facile perché Padova in casa batte forte e gioca bene”, dice l’opposto tunisino Wassim Ben Tara. “L’abbiamo preparata bene e ci portiamo a casa tre punti buoni per la classifica e per il morale in vista delle prossime due partite e dei playoff. La mia prova? Ho provato come sempre a fare il massimo, cercando ogni volta la miglior soluzione per fare punto. È il mio ruolo e il mio lavoro, devo cercare di farlo sempre meglio che posso e spero di avere continuità nelle prossime gare. Voglio ringraziare i nostri tifosi che anche a Padova erano tanti. Sono meravigliosi, sono insieme a noi dal primo punto della prima partita e ci aiutano tanto”.

“Abbiamo giocato una buona partita”, conferma il centrale Sebastian Solè. “Eravamo andati a Padova sapendo che avremmo affrontato una buona squadra. L’avevamo preparata bene, sapevamo come comportarci nei vari fondamentali, penso che la fase break abbia fatto la differenza e ci abbia portato alla vittoria. Domenica contro Trento, al di là del valore dei punti in palio per la classifica, sarà una bella partita ed un bello spettacolo. Si incontrano le prime due della classifica e verrà fuori sicuramente un gran match. Noi in questo ultimo periodo abbiamo intrapreso un percorso fatto di tanto lavoro in allenamento e sarà sicuramente importante testarci contro una grande squadra come Trento”.

La chiosa di coach Lorenzetti.

“I ragazzi hanno avuto un buon approccio. Siamo stati un pochino bassi con l’attacco perché abbiamo commesso qualche errore in più, ma devo dire che non sono stati errori banali, quanto tutti vicino alle righe. Anche la battuta è andata a corrente alternata, ma per fortuna l’abbiamo trovata nel finale di secondo e terzo set ed abbiamo chiuso l’incontro. Ci attendono due partite per chiudere la regular season e saranno importanti. Adesso conta tutto, dire che non contano vorrebbe dire non dare valore a quello che facciamo e non è così. Dovremo stare attenti in queste due settimane a lavorare bene fisicamente e tecnicamente ed a fare le scelte giuste perché, come si è visto, qualche situazione intricata ce l’abbiamo. La situazione in classifica ci dà la possibilità di non rischiare, ma questo non significa che dobbiamo aspettare. Dobbiamo invece giocare da protagonisti le ultime due partite e poi tuffarci nei playoff che è da un po’ che aspettiamo”

PREVENDITA PER PERUGIA-TRENTO, APRONO OGGI I SETTORI C - D

Aperta oggi dalle ore 15:00 la prevendita nei settori C e D del PalaBarton per il match di domenica Perugia-Trento. I due settori, inizialmente bloccati, saranno quindi a disposizione da oggi pomeriggio con consueta possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).